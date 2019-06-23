Винисиус однозначно намекнул о трансфере Мбаппе в Реал

Юный форвард Реала Жуниор Винисиус поделился мыслями относительно потенциального перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в лагерь мадридцев.

"Знаю, что все болельщики Реала мечтают о Мбаппе. И не только наши фанаты, но и болельщики других команд.

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Ведь все хотят видеть его в Ла Лиге в ближайшее время, и я думаю, что он появится здесь. Не приходится сомневаться в том, что мы выиграем много трофеев вместе.

Мы не знаем друг друга, но общались через инстаграм. Я уважаю его, он уже выиграл много титулов. Если Килиан перейдет в Реал, это будет прекрасно", – цитирует Винисиуса AS со ссылкой на Telefoot.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Реал планирует подписать Мбаппе уже следующим летом.

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