Нападающий мадридского Реала Жуниор Винисиус своим выступлением в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против английского Ливерпуля (3:1) установил новый ориентир для бразильцев в Европе.

Вингер "сливочных" стал самым молодым бразильцем, забившим 2 и больше мячей в плей-офф турнира, сообщает Opta Sports.

Реал Мадрид – Ливерпуль – 3:1 – видео голов и обзор матча

Накануне 20-летний Винисиус оформил дубль и помог мадридцам одолеть Ливерпуль. Предыдущее достижение принадлежало легенде Милана Рикардо Кака. Он в 2004-м дважды забил Депортиво из Ла-Коруньи в возрасте 21 год и 336 дней.

К слову, ответный матч в противостоянии Реала и Ливерпуля состоится через неделю, 14 апреля.

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