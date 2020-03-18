toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Винисиус объяснил, в чем Бензема лучше всех игроков Реала

08:51 37 Читати українською
Винисиус объяснил, в чем Бензема лучше всех игроков Реала
Винисиус Жуниор и Карим Бензема / фото: Реал

Нападающий Реала Винисиус Жуниор назвал самых талантливых партнеров по команде.

"Больше всех помог Карим Бензема, без сомнения. Он помогал мне с самого первого дня, советуя, как принимать лучшие решения, и каждый раз, когда мы играем вместе, он говорит мне оставаться спокойным и сосредоточенным.

Реал готов отпустить Бейла бесплатно, – Marca

Когда был матч против Атлетико, я потерял мяч, и мы пропустили гол. Он в течение нескольких минут говорил мне о смене позиций, чтобы я меньше владел мячом и вернул себе уверенность, чтобы собраться и остаться в игре. Он в Реале уже более десяти лет, поэтому для меня большая честь учиться у него.

Марсело так мастерски владеет мячом и феноменально его контролирует, а Карим думает на 10 секунд быстрее всех других",– сказал Винисиус в интервью FourFourTwo.

Мбаппе нарывается на проблемы в Реале из-за своих шуток в ЛЧ – Перес хочет объединить самых талантливых форвардов мира

blog_ava
"Редко можно встретить такого человека": Клопп отметил главную особенность Фирмино
00:52
116
Теги
Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Карим Бензема Карим Бензема Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
18
мин
Бавария
22:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук