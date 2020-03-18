Винисиус объяснил, в чем Бензема лучше всех игроков Реала

Нападающий Реала Винисиус Жуниор назвал самых талантливых партнеров по команде.

"Больше всех помог Карим Бензема, без сомнения. Он помогал мне с самого первого дня, советуя, как принимать лучшие решения, и каждый раз, когда мы играем вместе, он говорит мне оставаться спокойным и сосредоточенным.

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Когда был матч против Атлетико, я потерял мяч, и мы пропустили гол. Он в течение нескольких минут говорил мне о смене позиций, чтобы я меньше владел мячом и вернул себе уверенность, чтобы собраться и остаться в игре. Он в Реале уже более десяти лет, поэтому для меня большая честь учиться у него.

Марсело так мастерски владеет мячом и феноменально его контролирует, а Карим думает на 10 секунд быстрее всех других",– сказал Винисиус в интервью FourFourTwo.

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