Реал не смог достичь согласия со своей звездой Винисиусом Жуниором относительно продления контракта. Об этом сообщил Cope, отметив, что со стороны игрока пока нет готовности подписывать новое соглашение.

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Хотя ранее СМИ писали, что продление контракта с бразильцем до 2029 года – лишь вопрос времени, реальность оказалась другой. У форварда действующее соглашение до 2027-го, но разговоры о пролонгации активизировались после слухов об интересе от других топ-клубов.

Ситуация осложнилась после полуфинала Клубного чемпионата мира-2025, где Реал потерпел сокрушительное поражение от ПСЖ со счетом 0:4. В том матче Хаби Алонсо решил выпустить трио Мбаппе – Винисиус – Гонсало, отправив бразильца на правый фланг атаки. Как сообщает источник из окружения футболиста, он не почувствовал себя комфортно на новой позиции.

Винисиус Жуниор провел на поле 65 минут и был заменен на Браима Диаса. Особенно негативно на фанатов подействовали кадры, где бразилец на скамейке запасных улыбается, общаясь с Камавингой, тогда как счет уже был 0:3 в пользу парижан. Поведение форварда многие расценили как несерьезное в момент тяжелого поражения.

В шести матчах турнира Винисиус Жуниор забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ожидается, что после возвращения игроков из отпуска Хаби Алонсо пересмотрит тактические роли в атаке перед стартом нового сезона.

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