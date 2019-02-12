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Винисиус не напоминает мне Робиньо, – легенда Реала Вальдано

12 февраля 12:52 91 Читати українською
Винисиус не напоминает мне Робиньо, – легенда Реала Вальдано
Винисиус Жуниор / соцсети

Бывший игрок, тренер и спортивный директор Реала Хорхе Вальдано прокомментировал игру нападающего Винисиуса Жуниора.

"Реал показал храбрость и твердость в мадридском дерби с Атлетико. Во время первого гола "матрасники" пытались не допустить ошибку финала ЛЧ-2013/14: сразу четверо накрывали Серхио Рамоса.

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Я вижу уверенность в таланте Винисиуса, он выдал настоящий кураж, имеет невероятное ускорение. Понемногу он показывает, что имеет в своем арсенале. Винисиус изысканно поворачивается с мячом. Он был угрозой от начала и до конца, но он не напоминает мне Робиньо", – сказал Вальдано AS.

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Атлетико - Реал Мадрид: Суббота 09 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
1 : 3
Реал Мадрид
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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Атлетико - Реал Мадрид Хорхе Вальдано
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