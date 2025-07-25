Винисиус Жуниор попросил боссов Реала повысить ему оклад до зарплаты Килиана Мбаппе, информирует Cadena SER. Только в этом случае бразилец будет готов продлить соглашение с "бланкос". Реал уже дал форварду понять, что идти на этот ультиматум не собирается.

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Руководство Реала призвало Винисиуса улучшить свои результаты в следующем сезоне. Мадридский клуб был удивлен таким запросом бразильца, ведь он произошел после сезона, в котором бразилец не показывал своей лучшей игры. Однако руководство клуба сохраняет спокойствие, веря, что еще есть время все исправить.

Контракт Винисиуса заканчивается только в 2026 году. У него впереди год, чтобы попытаться восстановить свою лучшую форму и оправдать повышение зарплаты.

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