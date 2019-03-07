toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИГА ЕВРОПЫ

Винисиус: Мы понимали, что Реал ждет перестройка

19:37 54 Читати українською
Винисиус: Мы понимали, что Реал ждет перестройка
Жуниор Винисиус / Фото ФК Реал

Нападающий Реала Жуниор Винисиус поделился мыслями о будущем мадридского клуба.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

"В начале сезона мы понимали, что нас ждет перестройка. В такие периоды всегда бывает трудно.

Теперь нам нужно сосредоточиться на завершении сезона, снова обрести уверенность в себе и стать лучше", – цитирует Винисиуса Football-Espana.

Винисиус пропустит 2 месяца из-за травмы, полученной в матче с Аяксом

Напомним, Реал вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов после поражения от Аякса (1:4) на стадии 1/8 финала. 18-летний нападающий получил травму в поединке и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме.

В текущем сезоне Реал уже вылетел из розыгрыша ЛЧ и Кубка Испании, в Ла Лиге подопечные Солари находятся на 3-й строчке, отставая от Барселоны на 12 очков.

Рамос пригрозил Пересу покинуть Реал: "Ты мне платишь, и я ухожу"

Теги
Лига чемпионов Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Реал Мадрид - Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
43
мин
Челси
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук