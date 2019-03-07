Винисиус: Мы понимали, что Реал ждет перестройка

Нападающий Реала Жуниор Винисиус поделился мыслями о будущем мадридского клуба.

"В начале сезона мы понимали, что нас ждет перестройка. В такие периоды всегда бывает трудно.

Теперь нам нужно сосредоточиться на завершении сезона, снова обрести уверенность в себе и стать лучше", – цитирует Винисиуса Football-Espana.

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Напомним, Реал вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов после поражения от Аякса (1:4) на стадии 1/8 финала. 18-летний нападающий получил травму в поединке и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме.

В текущем сезоне Реал уже вылетел из розыгрыша ЛЧ и Кубка Испании, в Ла Лиге подопечные Солари находятся на 3-й строчке, отставая от Барселоны на 12 очков.

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