Чемпион Франции готов воспользоваться положением Винисиуса в Реале, ведь бразилец не считается игроком основы в команде Зинедина Зидана. В текущем сезоне вингер сыграл 472 минуты во всех турнирах, выйдя на поле 7 раз. При этом записал в свой актив 3 гола.

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Недавно информационное пространство подорвал скандал с участием Винисиуса и Бензема. Француз просил Ферлана Менди не пасовать на бразильца, поскольку тот играет в своих интересах, а не в командных. Зинедин Зидан тоже не видит в Жуниоре потенциального лидера Реала и может отпустить его, сообщает Todofichajes.

Ситуацией настроен воспользоваться ПСЖ, который в следующем сезоне стремится создать бразильский дуэт Винисиус-Неймар. Кроме того, парижане знают об интересе Реала к Килиану Мбаппе, а Жуниор мог бы стать частью сделки, уменьшив стоимость французского форварда.

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