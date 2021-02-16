Бразилец признал свою вину перед Зиданом за действия еще во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 против Манчестер Сити, когда его оставили на скамейке запасных.

Винисиус окончательно разозлил Зидана из-за использования смартфона во время матча

По информации AS, Винисиус дал обещание больше не вести себя подобным образом и быть максимально вовлеченным в выступления Реала в текущем сезоне. Зидан принял извинения вингера и заверил его, что будет предоставлять больше игрового времени.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 против Манчестер Сити Винисиуса оставили на скамейке запасных, что очень не понравилось бразильцу. В итоге, он смотрел в свой смартфон вместо того, чтобы слушать предматчевую установку. В текущем сезоне вингер сыграл в 28 матчах, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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