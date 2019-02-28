Винисиус и Пакета получили дебютные вызовы в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите вызвал 23 игрока на товарищеские матчи против Панамы и Чехии.
Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Вевертон (Палмейрас)
Защитники: Алекс Сандро (Ювентус), Дани Алвес, Маркиньос, Тьягу Силва (все – ПСЖ), Данило (Манчестер Сити), Филипе Луис (Атлетико), Милитао (Порту), Миранда (Интер)
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Полузащитники: Аллан (Наполи), Артур, Коутиньо (оба – Барселона), Каземиро (Реал), Фабинью (Ливерпуль), Фелипе Андерсон (Вест Хэм), Лукас Пакета (Милан)
Нападающие: Эвертон (Гремио), Фирмино (Ливерпуль), Габриэль Жезус (Манчестер Сити), Ришарлисон (Эвертон), Винисиус Жуниор (Реал).
Товарищеские матчи сборной Бразилии против Панамы и Чехии состоятся 23 и 26 марта соответственно.
Без смаку, без мистецтва