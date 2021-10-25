Винисиус в этом сезоне превратился в лидера Реала. Впрочем, как оказалось, он мог бы феерить за Барселону. Скаут "блаугранас" по бразильскому рынку Андре Кури рассказал об эпопее переезда Вини в Европу.

Винисиус – о чудо-голе Шахтеру: Выполнить такое в большом матче бывает очень непросто

"Винисиус уже был подписан Барселоной. Два его агента были моими близкими друзьями. Вопрос уже был решен, но в последнюю секунду мои друзья предали меня и клуб. С 2017-го я с ними не разговариваю. Винисиус был фаном Барселоны. Он плакал после 6:1 с ПСЖ, он был настоящим фанатом клуба", – сказал скаут для Cadena SER.

В 9 матчах Ла Лиги Винисиус Жуниор забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи, а в Лиге чемпионов оформил шедевральный дубль в ворота Шахтера. Реал приобрел его три года назад из Фламенго.

Реал уничтожил Шахтер, забив 5 голов – фиаско менеджмента "горняков", проблема догматизма Де Дзерби и тактический крах