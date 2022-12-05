22-летний вингер убежден, что Nike его недооценивает и относится несправедливо. Главная причина – в неучастии Винни в рекламных съемках перед ЧМ, сообщает AS .

Nike перепутал Барселону с ПСЖ – эпический конфуз от мирового гиганта

Немецкий технический гигант является одним из спонсоров Бразилии. Перед чемпионатом мира бренд устроил съемки, на которых присутствовали Родриго и Ришарлисон. Контракт Nike с Винисиусом рассчитан до 2028 года, но источники, близкие к футболисту, уверяют, что шансов на примирение уже нет.

Выбор сделан, так что Винисиус Жуниор выступает на Мундиале в бутсах Mercurial из предыдущей коллекции. Звезда окончательно настроена на разрыв сотрудничества, которое началось около 9 лет назад.