Винисиус: Барселона предложила больше денег, но я выбрал лучший проект

Нападающий Реала Винисиус Жуниор рассказал, почему решил перейти именно в мадридский клуб, а не Барселону.

"Отец не рассказывал мне об интересе других клубов до тех пор, пока меня не захотели видеть у себя Барселона и Реал. Затем мы посетили оба клуба, и они нам понравились.

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Барселона предложила больше денег, но мы хотели выбрать лучший проект. Марсело и Каземиро поговорили со мной и помогли принять решение.

Каземиро сказал мне, что немного нервничает, когда Зидан говорит. Его речь отличается от стиля общения Солари. Зидан – легенда, он выиграл все. Мне он сказал не беспокоиться из-за травмы, чтобы вернуться сильнее", – цитирует Винисиуса Cadena SER.

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