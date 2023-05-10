26-летний бразилец проводит неплохой сезон на Камп Ноу: 45 матчей, 10 голов и 11 ассистов во всех турнирах. Несмотря на это, его связывают с возможной продажей летом для решения финансовых проблем, с которыми столкнулся клуб.

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Испанская пресса сообщила, что Рафинья дал добро на потенциальный летний уход из клуба. Однако бразилец настроен остаться в Барселоне и продолжать бороться за место в старте. Это можно понять из реакции вингера в соцсетях.

"Почему вы удалили мой комментарий? Это ложь. Еще раз – это ложь. И тот, кто это сказал – лжец, неинформированный и непрофессиональный. Если вы удалите мой комментарий, я опубликую ее в своем Instagram", – гневно написал футболист.

Напомним, прошлым летом "блаугранас" заплатили Лидсу за Рафинью 58 миллионов евро. Его контракт действует до 2027 года.

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