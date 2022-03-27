Вингер Манчестер Юнайтед, выступающий сейчас за Бирмингем, Тахит Чонг стал жертвой злоумышленников.

В дом Чонга ворвались вооруженные грабители, сообщает The Sun. Три человека в балаклавах пробрались в дом в 3 ночи. Преступники приложили нож к горлу спавшего футболиста.

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Грабители требовали деньги, ценные вещи, украшения и женские дизайнерские сумки. Кроме этого, они открыто насмехались над Чонгом из-за плохой охраны дома.

Ограбление произошло еще 16 января, но только теперь детали выплыли в прессу. Ранее в этом регионе обокрали Погба, Лингарда, Канселу и Линделёфа.

Тахит Чонг выступает за Бирмингем в Чемпионшипе на правах аренды из Манчестер Юнайтед. Вингеру уже 22 года, однако он не может закрепиться в МЮ.