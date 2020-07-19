Вингер Уотфорда Сарр заинтересовал двух грандов АПЛ, – Mirror

Яркий дебютный сезон атакующего полузащитника Уотфорда Исмаилы Сарра позволил ему попасть в сферу интересов Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

В ближайшее трансферное окно сенегалец может пойти на повышение, утверждает Mirror.

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Ливерпуль внимательно следит за прогрессом Сарра и может сделать 22-летнего вингера одной из главных целей для подписания в межсезонье. В свою очередь МЮ рассматривает Сарра в качестве альтернативного варианта на случай неудачи с подписанием Джейдона Санчо из Боруссии Д. Сенегальский полузащитник, как и один из лидеров "шмелей", выступает на правом фланге атаки. Облегчить подписание звезды Уотфорда может возможный вылет "шершней" из Премьер-лиги.

К слову, в нынешнем сезоне Исмаила Сарр провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

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