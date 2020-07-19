toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Вингер Уотфорда Сарр заинтересовал двух грандов АПЛ, – Mirror

19 июля 17:35 - Читати українською
Вингер Уотфорда Сарр заинтересовал двух грандов АПЛ, – Mirror
Исмаила Сарр / Reuters

Яркий дебютный сезон атакующего полузащитника Уотфорда Исмаилы Сарра позволил ему попасть в сферу интересов Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

В ближайшее трансферное окно сенегалец может пойти на повышение, утверждает Mirror.

Коутиньо может перейти в Арсенал – в обратном направлении отправится скандальный хавбек

Ливерпуль внимательно следит за прогрессом Сарра и может сделать 22-летнего вингера одной из главных целей для подписания в межсезонье. В свою очередь МЮ рассматривает Сарра в качестве альтернативного варианта на случай неудачи с подписанием Джейдона Санчо из Боруссии Д. Сенегальский полузащитник, как и один из лидеров "шмелей", выступает на правом фланге атаки. Облегчить подписание звезды Уотфорда может возможный вылет "шершней" из Премьер-лиги.

К слову, в нынешнем сезоне Исмаила Сарр провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Вест Хэм победил Уотфорд: 14 минут Ярмоленко без шансов на успех, тусклый матч конкурента и фантастическая форма Антонио

blog_ava
"Вы прекрасно знаете, что вчера произошло": Шуфрич считает спектаклем борьбу Зари с Динамо за ЛЧ
20 июля
15318
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Англия Трансферы Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уотфорд Уотфорд Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Ливерпуля Исмаила Исмаила Сарр
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
40
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук