23-летний вингер заинтересовал ПСЖ, сообщает издание Premier League Brasil. Технический секретарь парижан Луиш Кампуш является большим поклонником таланта Тете. Португальский функционер был поражен выступлениями бразильца, когда тот защищал цвет Лиона.

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Кампуш попытается летом перезагрузить кризисный парижский проект, а Тете может стать одной из трансферных целей столичного клуба. Интересно, что сам футболист, связанный с Шахтером соглашением до конца этого года, хотел бы остаться в АПЛ. Если Лестер сохранит прописку в элите, Тете может подписать с "лисами" полноценный контракт. В случае вылета он готов рассмотреть предложения от других английских клубов.

В зимнее трансферное окно им интересовались Челси, Тоттенхэм и Эвертон. В 9 матчах АПЛ бразилец отметился одним голом. Лестер занимает предпоследнее место в турнирной таблице. К слову, "лисы" официально назначили новый тренерский штаб с легендой АПЛ