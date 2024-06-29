"Продолжение карьеры в азербайджанском Карабахе? Видел, что наши СМИ дружно подхватили эту новость, но не надо верить всему, что написано в Интернете. Конечно же, я не подписывал контракта с Карабахом и не собираюсь этого делать.

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Сейчас готовлюсь к сезону по индивидуальной программе в Киеве, и параллельно рассматриваю предложения от клубов. Пока ничего не решено, но это вопрос ближайшего времени", – поделился Кащук в комментарии ТаТоТаке.

Отмечается, что к Кащуку за последние полгода проявляли интерес клубы из разных дивизионов Италии, Германии, Испании, а также мексиканская Некакса. В прошлом сезоне Алексей провел 12 матчей за Шахтер во всех соревнованиях, в которых отметился 4 голами и ассистом. Его контракт с "горняками" истекает в июле этого года, и Кащук намерен сменить клуб.

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