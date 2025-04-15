Полузащитник Шахтера Эгиналдо заинтересовал Болонью, сообщает TMW.

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По информации источника, клуб начал наблюдать за 20-летним бразильцем после очной дуэли в Лиге чемпионов (0:0), где тот заработал пенальти, который в итоге не реализовал Георгий Судаков.

Отмечается, что подписать Эгиналдо Болонья будет готова в том случае, если летом клуб покинет нападающий сборной Швейцарии Дан Ндойе (к 24-летнему форварду проявляют интерес многие топ-клубы Италии и Европы, а его трансфер оценивают в 25 миллионов евро).

Напомним, Эгиналдо перешел в Шахтер летом 2023 года из Васко да Гамм за 3,5 миллионов евро. За донецкий клуб бразилец в текущем сезоне провел 28 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

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