Барселона заинтересована в трансфере полузащитника Шахтера Манора Соломона, сообщает Fichajes.net.

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Каталонцы изучают возможность усиления состава в летнее трансферное окно без серьезных финансовых затрат, поэтому ищут игроков, которые могут присоединиться к клубу как свободные агенты, или у которых остался год до завершения контракта.

Одним из приоритетных кандидатов для Барселоны является израильский вингер Шахтера Манор Соломон, соглашение которого с "горняками" истекает 31 декабря 2023 года.

Сейчас 23-летний футболист зажигает в аренде за Фулхэм – игрок забил за лондонцев 4 гола в четырех последних матчах. Кроме Барселоны, на Манора серьезно претендуют Арсенал, Тоттенхэм и сам Фулхэм.

Напомним, Соломон перешел в Шахтер из Маккаби Петах-Тиквы в январе 2019 года за 6 млн евро. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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