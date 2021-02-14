Узбекский полузащитник Джасурбек Яхшибоев стал игроком варшавской Легии, сообщает официальный сайт польского клуба.

Динамо проявляет интерес к таланту сборной Узбекистана, – СМИ

23-летний вингер сборной Узбекистана подписал с представителем Экстраклясы соглашение на 2,5 года с опцией продления. По неофициальной информации трансфер Джасурбека обошелся польскому клубу в 300 тысяч евро.

К слову, в свое время интерес к Яхшибоеву проявляло киевское Динамо – "бело-синие", по информации СМИ, пытались договориться о переходе игрока в декабре 2020-го, однако из-за финансовых аппетитов агента и футболиста переговоры были приостановлены.

Напомним, текущий сезон 23-летний талант провел в чемпионате Беларуси: сначала играл за Энергетик-БГУ, после – за солигорский Шахтер. В двух клубах Джасурбек провел 27 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 6 ассистов. Права на игрока принадлежат Пахтакору.

Яхшибоев является игроком национальной сборной Узбекистана, за которую провел 3 поединка. Также в его активе 28 матчей за молодежную команду страны.

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