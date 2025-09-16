Вингер Металлиста 1925 и сборной Украины U-21 Рамик Гаджиев будет прооперирован в Мюнхене.

В субботу, 20 сентября, Рамик Гаджиев отправится в Мюнхен, где ему сделают сложную операцию после тяжелой травмы, которую 20-летний вингер получил в матче 5-го тура против Шахтера. Об этом сообщает ТаТоТаке.

У игрока молодежной сборной Украины обнаружены перелом латеральной лодыжки, разрыв дистального синдесмоза, повреждение дельтовидной связки.

Оперировать Гаджиева на этой неделе оказалось невозможным из-за серьезного воспаления, которое сейчас снимают клубные врачи благодаря регулярному трехразовому наложению льда на травмированную ногу.

Финансирование хирургического вмешательства за рубежом полностью взял на себя ФК Металлист 1925. В харьковском клубе сообщили, что 20-летний игрок из-за травмы пропустит минимум 4 месяца.

