Вингер сборной Австрии отказался от борьбы за чемпионство в Серии А, чтобы получить игровую практику перед Евро-2020

Австрийский полузащитник Валентин Лазаро сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Валентин Лазаро стал игроком Ньюкасла на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт "сорок".

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"Я очень рад быть здесь и не могу дождаться, когда встречу всех своих товарищей по команде и выйду на тренировочную площадку. Надеюсь добыть с Ньюкаслом много побед в будущем. Я слышал только замечательные вещи о клубе. Я провел разговор с тренером, поэтому я очень рад, что сейчас здесь. Эта беседа убедила меня, что Ньюкасл – правильное место для меня ", – поделился Лазаро в комментарии пресс-службе клуба.

Отметим, что австриец стал вторым трансфером Ньюкасла после Бенталеба. Добавим, что предыдущие полгода Лазаро выступал за Интер. К слову, Валентино – основной вингер сборной Австрии – соперника Украины на Евро-2020.

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