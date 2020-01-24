toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ХАЙДУК ТРАНСФЕРЫ НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО КАРПАТЫ

Вингер сборной Австрии отказался от борьбы за чемпионство в Серии А, чтобы получить игровую практику перед Евро-2020

17:47 32 Читати українською
Вингер сборной Австрии отказался от борьбы за чемпионство в Серии А, чтобы получить игровую практику перед Евро-2020
Валентин Лазаро / фото ФК Ньюкасл

Австрийский полузащитник Валентин Лазаро сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Валентин Лазаро стал игроком Ньюкасла на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт "сорок".

Ньюкасл подписал экс-одноклубника Коноплянки

"Я очень рад быть здесь и не могу дождаться, когда встречу всех своих товарищей по команде и выйду на тренировочную площадку. Надеюсь добыть с Ньюкаслом много побед в будущем. Я слышал только замечательные вещи о клубе. Я провел разговор с тренером, поэтому я очень рад, что сейчас здесь. Эта беседа убедила меня, что Ньюкасл – правильное место для меня ", – поделился Лазаро в комментарии пресс-службе клуба.

Отметим, что австриец стал вторым трансфером Ньюкасла после Бенталеба. Добавим, что предыдущие полгода Лазаро выступал за Интер. К слову, Валентино – основной вингер сборной Австрии – соперника Украины на Евро-2020.

Збірна Бундесліги з зіркою Баварії, екс-партнери Ярмоленка, тренер без сюрпризів – Австрія страшна Україні на Євро-2020?

blog_ava
Манчестер Юнайтед удивил своим первым зимним "трансфером"
12:26
742
Теги
Англия Трансферы Евро-2020 Трансферы Чемпионата Англии Валентино Лазаро Валентино Лазаро Ньюкасл Ньюкасл Интер Интер Австрия Австрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
5
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук