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Вингер Реала Родриго установил историческое достижение в Лиге чемпионов

6 ноября 23:55 240 Читати українською
Вингер Реала Родриго установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Родриго / Marca

Бразильский вингер мадридского Реала Родриго стал забил два мяча в начале матча 4-го тура Лиги чемпионов против Галатасарая.

4’ Родриго Силва де Гоис
7’ Родриго Силва де Гоис
14’ Серхио Рамос
45’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
90+3’ Родриго Силва де Гоис
 
4’ Родриго Силва де Гоис
7’ Родриго Силва де Гоис
14’ Серхио Рамос
45’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
90+3’ Родриго Силва де Гоис

18-летний футболист отличился на 4-й и 7-й минутах игры против чемпиона Турции. Таким образом, новичок Королевского клуба стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который оформил дубль в течение стартовых семи минут матча, информирует Gracenote Live.

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Напомним, Родриго перешел в Реал летом этого года из бразильского Сантоса. Мадридцы выложили за талантливого футболиста 45 миллионов евро. В текущем сезоне Родриго забил 2 гола в 4 матчах Ла Лиги.

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Теги
Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Галатасарай
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