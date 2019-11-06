Вингер Реала Родриго установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Бразильский вингер мадридского Реала Родриго стал забил два мяча в начале матча 4-го тура Лиги чемпионов против Галатасарая.

18-летний футболист отличился на 4-й и 7-й минутах игры против чемпиона Турции. Таким образом, новичок Королевского клуба стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который оформил дубль в течение стартовых семи минут матча, информирует Gracenote Live.

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Напомним, Родриго перешел в Реал летом этого года из бразильского Сантоса. Мадридцы выложили за талантливого футболиста 45 миллионов евро. В текущем сезоне Родриго забил 2 гола в 4 матчах Ла Лиги.

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