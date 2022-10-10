Лукас Васкес ответил на вопрос, ставят ли игроки Реала себя на место футболистов Шахтера, которые пережили бомбёжку Киева.

Вингер Реала Лукас Васкес поделился ожиданиями от предстоящего матча с Шахтёром в Лиге чемпионов.

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"Нам важно победить завтра. Если мы выиграем, то уверенно выйдем из группы с первого места. Это придаст нам больше уверенности в будущем следовать тем путем, по которому мы сейчас идем.

Я полностью восстановился. Что касается эль-классико, то и матч с Барселоной, и игра с Шахтером одинаково важны. Нам нужно побеждать. Поэтому сейчас думаем только о Шахтёре.

Мне сложно представить всё происходящее в Украине и что переживают игроки Шахтера. Надеюсь, что всё закончится и скоро там наступит мир", — цитирует Васкеса AS.

Матч Шахтер – Реал состоится 11 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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