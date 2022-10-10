Вингер Реала: Надеюсь, что в Украине скоро наступит мир
Лукас Васкес ответил на вопрос, ставят ли игроки Реала себя на место футболистов Шахтера, которые пережили бомбёжку Киева.
Вингер Реала Лукас Васкес поделился ожиданиями от предстоящего матча с Шахтёром в Лиге чемпионов.
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"Нам важно победить завтра. Если мы выиграем, то уверенно выйдем из группы с первого места. Это придаст нам больше уверенности в будущем следовать тем путем, по которому мы сейчас идем.
Я полностью восстановился. Что касается эль-классико, то и матч с Барселоной, и игра с Шахтером одинаково важны. Нам нужно побеждать. Поэтому сейчас думаем только о Шахтёре.
Мне сложно представить всё происходящее в Украине и что переживают игроки Шахтера. Надеюсь, что всё закончится и скоро там наступит мир", — цитирует Васкеса AS.
Матч Шахтер – Реал состоится 11 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
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