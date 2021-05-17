Серб опозорился невероятным промахом на 28-й минуте встречи, когда его команда уже проигрывала 0:1.

Форвард Аякса с пенальти выбил мяч за пределы стадиона – видео курьезного промаха

Легия провела стремительную атаку, и Удовичич получил легкую возможность забить. Партнер пробросил ему мяч на пустые ворота, но Зарко головой неуклюже пробил над перекладиной.

Добавим, что Легия таки отыгралась после перерыва, однако последнее слово было за Ягеллонией – 1:2.

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