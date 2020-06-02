Защитник Карпат Дубинчак: Если повторный тест на коронавирус окажется положительным – будет карантин на 14 дней

Инфицированный COVID-19 защитник Карпат Владислав Дубинчак рассказал, как протекает его заболевание.

"Сижу дома, на самоизоляции, хотя никаких симптомов нет. Сдал повторный тест, скоро буду знать точное решение. Если он окажется положительным, тогда будет карантин на 14 дней. Если нет – через 5-6 дней пройду еще один тест. Если он будет отрицательным, тогда уже буду тренироваться.

Дубинчак подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус

На время самоизоляции у меня есть программа тренировок, но я не занимаюсь, потому что непонятно, есть ли у меня болезнь. С ней тренироваться нельзя, чтобы не усложнить. Если второй тест будет отрицательным – буду тренироваться, если нет – буду лечиться", – сказал Дубинчак в программе "Футбол NEWS".

Напомним, 21-летний защитник принадлежит киевскому Динамо и выступает за львовский клуб на правах аренды. Из-за обнаруженного коронавируса у Дубинчака и еще одного игрока Карпат был перенесен матч 24-го тура УПЛ против Мариуполя.

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