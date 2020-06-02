toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Защитник Карпат Дубинчак: Если повторный тест на коронавирус окажется положительным – будет карантин на 14 дней

09:20 28 Читати українською
Защитник Карпат Дубинчак: Если повторный тест на коронавирус окажется положительным – будет карантин на 14 дней
Владислав Дубинчак / ФК Карпаты

Инфицированный COVID-19 защитник Карпат Владислав Дубинчак рассказал, как протекает его заболевание.

"Сижу дома, на самоизоляции, хотя никаких симптомов нет. Сдал повторный тест, скоро буду знать точное решение. Если он окажется положительным, тогда будет карантин на 14 дней. Если нет – через 5-6 дней пройду еще один тест. Если он будет отрицательным, тогда уже буду тренироваться.

Дубинчак подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус

На время самоизоляции у меня есть программа тренировок, но я не занимаюсь, потому что непонятно, есть ли у меня болезнь. С ней тренироваться нельзя, чтобы не усложнить. Если второй тест будет отрицательным – буду тренироваться, если нет – буду лечиться", – сказал Дубинчак в программе "Футбол NEWS".

Напомним, 21-летний защитник принадлежит киевскому Динамо и выступает за львовский клуб на правах аренды. Из-за обнаруженного коронавируса у Дубинчака и еще одного игрока Карпат был перенесен матч 24-го тура УПЛ против Мариуполя.

Шахтер – Динамо: Украина даст наслаждение на Евро, или Известный испанец нашел "ангела", лучше Марлоса

blog_ava
Волевая победа, новый шедевр от кипера-ассистента и голевой парад в видеообзоре матча Кельн – РБ Лейпциг
00:20
144
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Карпаты Карпаты коронавирус Владислав Дубинчак Владислав Дубинчак
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
13
мин
Украина
23:55
Северная Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук