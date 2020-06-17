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Вингер Герты Люкебакио зря создал шедевр – незасчитанный гол года

07:30 46 Читати українською
Вингер Герты Люкебакио зря создал шедевр – незасчитанный гол года
Доди Люкебакио / Belga

Берлинская Герта уступила Фрайбургу (1:2) в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги. Атакующий полузащитник столичной команды Доди Люкебакио оформил шикарное взятия ворот, но не попал в список авторов забитых мячей.

61’ Винченцо Грифо
71’ Нильс Петерсен
 
Ведад Ибишевич 66’
61’ Винченцо Грифо
66’ Ведад Ибишевич
71’ Нильс Петерсен

На 52-й минуте бельгийский вингер забил красивый мяч, но его празднование было недолгим.

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Люкебакио принял пас от партнера перед полукругом штрафной и без лишних раздумий роскошно пробил в левую девятку. Этот шедевр, однако, не попадет в актив вингера. На старте атаки хавбек Герты Дарида грубо нарушил правила, поэтому арбитр после помощи VAR вынужден был отменить гол.

Незасчитанный при счете 0:0 мяч плохо повлиял на берлинцев. В конце концов, они проиграли Фрайбургу (1:2).

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Германия Видеоновости Видеоассистент арбитра (VAR) Доди Люкебакио Доди Люкебакио Фрайбург - Герта Герта Герта футбольные курьёзы Красивые голы
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