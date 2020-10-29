"Это был очень тяжелый матч. Я был немного удивлен тем, как здорово играло Динамо. 2:2 – хороший результат.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Считаю, что ничья – справедливый итог матча", – цитирует Нгуена официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ференцварош во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, уступая после первого тайма 0:2, сумел после перерыва сократить счет, а на последней минуте сравнять и спасти, казалось бы, проигранный поединок. Первый гол в матче забил именно Токмак Нгуен. Следующий еврокубковый поединок Ференцварош проведет 4 ноября – команда Реброва на своем поле будет принимать туринский Ювентус.

После 2-х туров Барселона возглавляет группу G с шестью пунктами, далее с тремя очками идет Ювентус, замыкают квартет Динамо и Ференцварош, у которых в активе по одному баллу.

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