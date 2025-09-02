"О вызове в сборную мне сказал администратор Динамо, но я сразу не поверил. Поверил лишь тогда, когда информация появилась в Instagram. Когда я узнал об этом, рядом был отец. Он был очень доволен. Это для меня максимальный балл по важности в карьере. Каждый футболист мечтает попасть в национальную сборную. Пока что я не слишком волнуюсь, спокоен и надеюсь, что так будет и в дальнейшем.

Ребров убрал Лунина из заявки сборной Украины на матчи отбора к ЧМ-2026, вызвав экс-лидера Динамо

Переход из футбола молодежных сборных на уровень взрослых команд будет для меня большим толчком в карьере. Для меня это очень важно.

Хотя Франция и самый сильный соперник в нашей группе, у меня нет страха перед ней. Самым грозным нашим оппонентом среди французов я считаю Килиана Мбаппе.

Хотел бы во время этого вызова дебютировать в сборной. Готов играть под любым номером", – сказал Волошин для пресс-службы УАФ.

Напомним, этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. "Сине-желтые" 5 сентября в польском Вроцлаве будут принимать Францию (начало в 21:45 по Киеву), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (19:00). Также в группе D есть Исландия.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта