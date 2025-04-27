Гранада сыграла вничью с Эльче (1:1) в 37 туре испанской Сегунды. Результат и видообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Сегунда, 37-й тур

Гранада – Эльче – 1:1

Голы: Цитаишвили, 13 – Плано, 16

Нереализованный пенальти: Бойе, 50 (Гранада)

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Гранада принимала лидера чемпионата Эльче. Георгий Цитаишвили открыл счет уже на 13 минуте. Грузин перехватил передачу соперника на своей части поля, протащил на невероятной скорости мяч в штрафную площадь и бильярдным ударом забил. Цитаишвили почти скопировал свой гол, который оформил в ворота Кореи, выступая за молодежную сборную Украины на ЧМ-2019.

Удержать победу Гранаде было не суждено. Эльче восстановил равновесие. После перерыва хозяева имели возможность выйти вперед, но Бойе не сумел забить пенальти.

К слову, Цитаишвили в текущем сезоне за Гранаду забил 5 голов и отдал три ассиста в 35 матчах во всех турнирах. За испанский клуб Георгий выступает на правах аренды из Динамо.

Гранада находится на шестой строчке в таблице с 59 баллами и продолжает бороться за выход в плей-офф.