Вингер Динамо официально променял Испанию на 2-кратного обладателя Кубка Франции
Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили перешел в Метц.
Метц на своем официальном сайте объявил о подписании вингера Динамо Георгия Цитаишвили. 24-летний атакующий игрок сборной Грузии заключил контракт с клубом до июня 2026 года.
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Цитаишвили стал вторым грузином в истории Метца после Жоржа Микаутадзе. В прошлом сезоне Цитаишвили провел удачную аренду в испанской Сегунде за Гранаду, где сыграл 36 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
Напомним, в составе Динамо Цитаишвили провел 24 поединка, в которых отметился 2 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро. Контракт Цитаишвили с Динамо действует до 30 июня 2026 года.
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