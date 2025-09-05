Полузащитник Динамо Кирилл Пашко стал игроком Легии, сообщает официальный сайт польской Экстраклясы.

Динамо приобрело замену Ванату благодаря Луческу – известна сумма, которую отдали за скандального игрока

Оба клуба пока не сообщали о переходе, однако по данным Transfermarkt 19-летний правый вингер будет выступать за гданьцев на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Кирилл уже включен в заявку Лехии на сезон 2025/26.

Напомним, Пашко – воспитанник Динамо, однако за главную команду пока не дебютировал (выступал за U-17 и U-19). Отправлялся в аренду в Зарю. В прошлом сезоне Кирилл провел четыре матча в чемпионате Украины U-19 и один раз сыграл в Юношеской лиге УЕФА, однако не сумел отметиться результативными действиями.

К слову, Пашко стал уже шестым украинцем в составе Лехии. Кроме него цвета гданьского клуба защищают голкипер Богдан Сарнавский, защитник Максим Дячук, полузащитники Иван Желизко и Антон Царенко, а также форвард Богдан Вьюнник.

Лехия в 7-ми турах одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения, однако идет в турнирной таблице Экстраклясы без очков последней – в прошлом сезоне клуб был оштрафован как раз на пять баллов из-за финансовых проблем.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом