– В начале матча состоялась акция протеста от фанатов Динамо. Как эта ситуация ощущалась на скамейке запасных?

– Конечно, когда игрок, который приезжает к нам, репостит такие видео в соцсетях – это не очень хорошо. Но посмотрим, как будет дальше, что он на это скажет, как будет себя вести в Украине.

Шовковский раскрыл, почему Динамо упустило победу над Оболонью: "Заметил, что есть какая-то ненастройка"

– Как вы приняли Владислава Бленуце в коллективе? Как с ним общаетесь?

– Он вчера потренировался впервые, поэтому особо еще не общались, поэтому пока ничего не могу сказать.

– Какое у вас настроение после возвращения из сборной Украины?

– Настроение упало, ведь мы не смогли одержать победу в сборной и сейчас не смогли победить Оболонь с Динамо. Поэтому настроение плохое. Но ничего, мы будем работать, чтобы в дальнейшем побеждать.

– Главный тренер уже говорил с вами после матча?

– Да, говорил, но, что именно сказал – это секрет, – цитирует Назара Волошина пресс-служба Динамо.

Добавим, что несмотря на потерю очков с Оболонью (2:2) Динамо осталось на первом месте в турнирной таблице УПЛ благодаря ничьей Шахтера и Металлиста (1:1).

Динамо в добавленное время упустило победу над Оболонью – Буяльский оформил дубль ассистов, юбилейный гол Караваева