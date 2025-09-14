Вингер Динамо оценил скандал с Бленуце: "Когда игрок репостит такие видео в соцсетях – это не очень хорошо"
Назар Волошин прокомментировал дебют в составе Динамо скандального Владислава Бленуце.
– В начале матча состоялась акция протеста от фанатов Динамо. Как эта ситуация ощущалась на скамейке запасных?
– Конечно, когда игрок, который приезжает к нам, репостит такие видео в соцсетях – это не очень хорошо. Но посмотрим, как будет дальше, что он на это скажет, как будет себя вести в Украине.
Шовковский раскрыл, почему Динамо упустило победу над Оболонью: "Заметил, что есть какая-то ненастройка"
– Как вы приняли Владислава Бленуце в коллективе? Как с ним общаетесь?
– Он вчера потренировался впервые, поэтому особо еще не общались, поэтому пока ничего не могу сказать.
– Какое у вас настроение после возвращения из сборной Украины?
– Настроение упало, ведь мы не смогли одержать победу в сборной и сейчас не смогли победить Оболонь с Динамо. Поэтому настроение плохое. Но ничего, мы будем работать, чтобы в дальнейшем побеждать.
– Главный тренер уже говорил с вами после матча?
– Да, говорил, но, что именно сказал – это секрет, – цитирует Назара Волошина пресс-служба Динамо.
Добавим, что несмотря на потерю очков с Оболонью (2:2) Динамо осталось на первом месте в турнирной таблице УПЛ благодаря ничьей Шахтера и Металлиста (1:1).
Динамо в добавленное время упустило победу над Оболонью – Буяльский оформил дубль ассистов, юбилейный гол Караваева