24-летний грузин подписал годичное арендное соглашение с Мецом – клубом, недавно вернувшимся в элитный дивизион Франции, сообщает Geo Team.

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В прошлом сезоне Цитаишвили выступал за испанскую Гранаду на правах аренды, однако клуб не смог выйти в Примеру и игрок недавно покинул команду.

К слову, в прошлом сезоне Георгий провел 39 матчей за Гранаду, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста. Контракт 24-летнего грузина с Динамо действует до 30 июня 2026 года.

????: Giorgi Tsitaishvili has reached agreement with Metz



the 24-year-old Georgian will sign a one-year dry loan deal with the French club.



Per Geo Team, Player is set to arrive in France tomorrow, where he will undergo a medical check and sign the contract ️ pic.twitter.com/Or8KBTeIez — Geo Team (@Geo__team) July 9, 2025

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