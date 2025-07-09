Вингер Динамо на пороге перехода в клуб из топ-5 чемпионатов Европы – источник раскрыл детали сделки
9 июля 16:30 - Читати українською
Георгий Циташвили, похоже, продолжит карьеру во французской Лиге 1.
24-летний грузин подписал годичное арендное соглашение с Мецом – клубом, недавно вернувшимся в элитный дивизион Франции, сообщает Geo Team.
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В прошлом сезоне Цитаишвили выступал за испанскую Гранаду на правах аренды, однако клуб не смог выйти в Примеру и игрок недавно покинул команду.
К слову, в прошлом сезоне Георгий провел 39 матчей за Гранаду, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста. Контракт 24-летнего грузина с Динамо действует до 30 июня 2026 года.
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