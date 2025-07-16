Максим Брагару и Даниил Сикан могут оказаться в одной команде.

Газиантеп планирует усилить атакующую линию и рассматривает кандидатуры двух украинских футболистов – Максима Брагару из Динамо и Даниила Сикана из Трабзонспора, сообщает Gaziantep Referans Gazetesi.

Двое игроков Динамо вошли в рейтинг лучших атакующих футболистов Евро U-21 по важному показателю

По информации источника, переговоры с Брагаром уже стартовали, а по Сикану турецкий клуб готовит официальное предложение.

В сезоне 2024/25 22-летний Брагару провел за Динамо 24 матча и забил один гол. Сикан, в свою очередь, отметился тремя мячами и двумя ассистами в 18 поединках за Трабзонспор.

К слову, в прошлом сезоне Газиантеп финишировал на 14-м месте турецкой Суперлиги.

Определился первый официальный соперник Динамо в Лиге чемпионов – Эпическая развязка в серии пенальти с 28 ударами