Вингер Динамо Киев Георгий Цитаишвили может стать новым игроком Герты из Берлина, сообщает Lelo.

Участник плей-офф Евро-2024 прокомментировал слухи о переходе в клуб УПЛ

Ранее была информация, что его следующим клубом может стать житомирское Полесье, но сам Цитаишвили опроверг эти слухи.

Напомним, Цитаишвили находится в структуре киевского Динамо с 2011 года. За главную команду провел лишь 24 матча (без голов). Выступал в аренде за Ворсклу, Черноморец, краковскую Вислу и Лех. Последним его клубом было Динамо Батуми. Контракт Георгия с киевлянами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

К слову, Герта завершила прошлый сезон на 9-м месте во Второй Бундеслиге.

Динамо рискует погубить еще двух потенциальных звезд – отсутствие системы и несолидное отношение ведут к унынию