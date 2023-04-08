Вингер Черноморца пропустит матч УПЛ – все из-за привычного трюка для чемпионата Украины
8 апреля 22:23 - Читати українською
Полузащитник Черноморца Артур Авагимян, права на которого принадлежат Александрии, не сможет сыграть в поединке 20-го тура.
завершено
Александр Демченко 45+2’
45+2’ Александр Демченко
Матч между Черноморцем и Александрией состоится без Артура Авагимяна, информирует Telegram-канал ТаТоТаке.
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Причина довольно банальна: руководство Александрии запретило игроку выходить против клуба, которому он принадлежит.
Добавим, что Авагимян в этом сезоне сыграл в 11 матчах за Черноморец, но не отличался результативными действиями.
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