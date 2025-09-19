– Какие первые эмоции после победы над своим предыдущим клубом?

– Побеждать всегда приятно! Тем более, когда играешь против бывшей команды, всегда хочешь себя проявить в такой игре и одержать победу. И нам это удалось. Эмоции переполняют, для нас все сложилось наилучшим образом.

– В общем как складывался матч, какие ощущения изнутри?

– Матч был непростой, достаточно интенсивный с обеих сторон. Карпаты, возможно, немного больше владели мячом, но мы очень неплохо выбегали в контратаки и создали достаточно моментов.

– Пришлось много защищаться, много бороться. Можно ли сказать, что "Буковина" сознательно отошла от своего футбола и это было планом на игру?

– Нет, мы не отходили от своего футбола. У нас был четкий план от тренеров: играть спокойно, без давления. Это на Карпаты давила их ситуация в чемпионате, где они еще не побеждали. Мы же вышли на поле спокойно и хорошо отработали – и, как по мне, Карпатам было очень нелегко в этом матче, – цитирует Пидлепенца пресс-служба Буковины.

Напомним, что Евгений этим летом перешел в Буковину именно из Карпат.

