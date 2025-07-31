Голливудский актер Вин Дизель посетил тренировочный лагерь Аль-Иттихада в Португалии и лично обратился к Кариму Бензема и игрокам клуба с мощной мотивационной речью.

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В видео, которое Дизель выложил у себя в Инстаграм, заметно что он находился в раздевалке команды вместе с культовым режиссером Спайком Ли – фанатом баскетбольного Нью-Йорк Никс.

Обращаясь к чемпионам Саудовской Про-лиги, Дизель сказал через переводчика: "Каждый из вас должен взять на себя ответственность за то, чтобы поднять команду как можно выше. У вас никогда нет свободного момента. Не имеет значения, который час – вы всегда должны планировать, как поднять свою репутацию, свою славу, потому что вы действительно талантливы. Для вас не существует границ. Вы – звезды. Весь мир узнает ваши имена".

В завершение Дизель обнял Карима Бензема и добавил: "Я серьезно, ребята. Особенно ты, брат".

Напомним, что Аль-Иттихад стал чемпионом Саудовской лиги в сезоне 2024/25, опередив таких конкурентов, как Аль-Хиляль и Аль-Наср Криштиану Роналду. Сам Бензема, которому нынче 37 лет, входит в финальный год контракта с клубом из Джидды. На его счету уже 41 гол в 66 матчах за Аль-Иттихад.

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