Виллиан забрал себе культовый номер в Челси

Вингер лондонского Челси Виллиан в сезоне 2019/20 будет выступать под новым номером.

"Десятый номер теперь мой. Клуб заверил, что сменит номер на моей футболке, теперь "десятка" будет моей.

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Мне всегда нравилось играть под этим номером. Я еще в детстве всегда использовал "десятку". В сборной я тоже выступал с этой цифрой на спине", – цитирует Виллиана Squawka News.

Напомним, что десятый номер Челси стал вакантным после перехода Эдена Азара в мадридский Реал. До него футболку с этим номером надевало немало заметных в истории "синих" фигур, в частности, Джо Коул, Славиша Йоканович и Марк Хьюз.

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