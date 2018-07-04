Виллиан: Впервые буду играть против Азара, надеюсь, у меня все получится лучше

Хавбек сборной Бразилии Виллиан поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"В Челси я играю уже пять лет, но впервые буду играть против Эдена Азара. У нас хорошие отношения в клубе, однако сейчас время защищать каждому из нас свою сторону: мне - бразильскую, ему - бельгийскую.

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Я надеюсь, что у меня это получится лучше, но независимо от результата матча мы останемся друзьями", – цитирует футболиста ТАСС.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия состоится в пятницу, 6 июля. Начало поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.