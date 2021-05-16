Виллиан рискует задержаться в Арсенале всего на один сезон.

Летом "канониры" готовы расстаться с экс-звездой Шахтера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Виллиан присоединился к Арсеналу в августе прошлого года на правах свободного агента. Контракт хавбека рассчитан до лета 2023-го, однако лондонцы планируют продать игрока раньше за скромные деньги. В частности, интерес к бразильцу проявлял Интер Майами, который принадлежит Дэвиду Бекхэму.

Добавим, что Виллан провел в текущем сезоне 37 матчей, отметился одним голом и 7 ассистами.

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