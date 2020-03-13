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Виллиан спровоцировал конфликт Лэмпарда и директора Челси Грановской

16:29 166 Читати українською
Виллиан спровоцировал конфликт Лэмпарда и директора Челси Грановской
Виллиан / Reuters

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард разочарован отсутствием переговоров с вингером Виллианом относительно нового контракта.

Наставник "синих" хочет сохранить бразильца в команде на следующий сезон, сообщает Sun.

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Руководство не спешит исполнять желания Лэмпарда. Челси летом планирует приглашать молодых исполнителей и постепенно отказываться от игроков, которым больше 30 лет. Разные взгляды на трансферную политику клуба стали причиной напряженных отношений между главным тренером и директором Мариной Грановской.

Напомним, контракт Виллиана завершается в июне, поэтому Челси рискует отпустить экс-звезду Шахтера бесплатно.

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