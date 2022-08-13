Виллиан вернулся в родной клуб прошлым летом, но в конце апреля начал получать угрозы. Фанаты были недовольны его игрой (44 матча, 1 гол). Поэтому даже страдали его дочери и жена, а сам вингер ездил на тренировки в сопровождении охранника.

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Все же угрозы достигли апогея, поэтому бразилец принял решение досрочно расторгнуть контракт. "Сегодня я прощаюсь с Коринтиансом. Хочу поблагодарить клуб за возможность снова надеть эту футболку и болельщикам, которые в основном поддерживали меня.

К сожалению, из-за постоянных угроз, от которых страдал я и моя семья, пришлось принять решение расторгнуть контракт. Так будет лучше и для меня, и для клуба. Желаю успехов вам", – написал на прощание Виллиан в Instagram .

В комментарии ESPN бывшая звезда Шахтера заявил, что отказывается от зарплаты по контракту и возвращается в Лондон, где его семья будет чувствовать себя безопасно. Сам футболист попытается найти новый клуб, он уже провел переговоры с Фулхэмом.

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