Виллиан рассматривает два варианта продолжения карьеры – летом у него заканчивается контракт с Челси

Бразильский вингер Виллиан до сих пор не договорился о продолжении сотрудничества с лондонским Челси.

31-летний футболист уже получил предложения от нескольких европейских грандов, которые хотят видеть его в своем составе.

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Сам футболист не против остаться в Лондоне. По информации The Sun, бразилец может перейти в Арсенал. Правда, Виллиан будет готов присоединиться к "канонирам" лишь в случае, если они получат место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Сейчас команда Артеты занимает 9 место с отставанием от зоны ЛЧ в 8 очков.

Также Виллиан уже контактировал с руководством Ювентуса, но стороны пока не нашли общего языка. Переезд в Италию может произойти, если туринцы предложат футболисту контракт на 3 года. "Бьянконери" пока предлагают двухлетнее соглашение.

Отметим, что в текущем розыгрыше АПЛ Виллиан сыграл 28 матчей. В его активе 5 голов и 5 результативных передач. Контракт бразильца с Челси рассчитан до конца июня.

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