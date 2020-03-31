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Виллиан рассказал, где хочет продолжить карьеру

00:01 75 Читати українською
Виллиан рассказал, где хочет продолжить карьеру
Виллиан в объятиях партнеров / официальный сайт АПЛ

Вингер Челси Виллиан признался, что не желает покидать Туманный Альбион.

"Безусловно, я хочу остаться в АПЛ, но я не исключаю, что могу продолжить карьеру в другой лиге", – цитирует Виллиана ESPN.

Виллиан рассматривает два варианта продолжения карьеры – летом у него заканчивается контракт с Челси

Действующий контракт бразильского хавбека с Челси завершается уже летом, и стороны не смогли прийти к согласию относительно продолжения сотрудничества.

Напомним, Виллиан в 2007-2013 годах защищал цвета донецкого Шахтера. В нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел 28 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 6-ю ассистами.

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Англия Виллиан Виллиан Челси Челси Трансферы Челси
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