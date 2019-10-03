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Виллиан провел юбилейный матч за Челси

00:18 16 Читати українською
Виллиан провел юбилейный матч за Челси
Виллиан / Сайт Челси

Матч второго тура Лиги чемпионов против Лилля стал особенным для хавбека Челси Виллиана.

33’ Виктор Осимхен
 
Тамми Абрахам 22’
Виллиан 78’
22’ Тамми Абрахам
33’ Виктор Осимхен
78’ Виллиан

Игра против французской команды стала для бразильца 300-й в составе Челси, информирует официальный сайт лондонского клуба.

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Виллиан перебрался из российского Анжи в столицу Англии в 2013 году. До этого он выступал за родной Коринтианс и донецкий Шахтер, с которым выигрывал Кубок УЕФА. В составе Челси Виллиан может похвастаться такими достижениями: двукратный чемпион АПЛ, победы в Кубке Англии и Кубке Лиги, а также триумф в Лиге Европы 2018/19.

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Команда решила не портить юбилей 31-летнего вингера и победила Лилль со счетом 2:1. Сейчас Челси делит вторую строчку группы Н с испанской Валенсией.

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Лига чемпионов Челси Челси Англия Лилль - Челси Виллиан Виллиан
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