Виллиан провел юбилейный матч за Челси

Матч второго тура Лиги чемпионов против Лилля стал особенным для хавбека Челси Виллиана.

Игра против французской команды стала для бразильца 300-й в составе Челси, информирует официальный сайт лондонского клуба.

Лига чемпионов: Аякс уверенно разобрался с Валенсией, Челси вырвал победу у Лилля

Виллиан перебрался из российского Анжи в столицу Англии в 2013 году. До этого он выступал за родной Коринтианс и донецкий Шахтер, с которым выигрывал Кубок УЕФА. В составе Челси Виллиан может похвастаться такими достижениями: двукратный чемпион АПЛ, победы в Кубке Англии и Кубке Лиги, а также триумф в Лиге Европы 2018/19.

Барселона провела юбилейный матч в Лиге чемпионов – такое достижение покорялось только одной команде

Команда решила не портить юбилей 31-летнего вингера и победила Лилль со счетом 2:1. Сейчас Челси делит вторую строчку группы Н с испанской Валенсией.