toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

Виллиан провел 600-й матч в карьере – больше трети из них за Шахтер

12:19 45 Читати українською
Виллиан провел 600-й матч в карьере – больше трети из них за Шахтер
Виллиан / Twitter

Бразильский вингер Челси Виллиан сыграл юбилейный матч на профессиональном уровне.

Матч 13-го тура АПЛ Тоттенхэм – Челси стал 600-м в карьере Виллиана. Бразилец вышел в стартовом составе "синих" и провел на поле 75-минут, после чего при счете 3:0 был заменен на Оливье Жиру.

Тоттенхэм роскошно обыграл Челси в центральном матче АПЛ – первое поражение Сарри в лиге

600 матчей в исполнении 30-летнего вингера распределились так: Коринтианс – 41, Шахтер – 221, Анжи – 17, Челси – 256, сборная Бразилии – 65. За это время он забил 95 голов.

Напомним, что Виллиан с 2007 по 2013 годы выступал за донецкий Шахтер, после чего за 35 миллионов евро перешел в Анжи. Через полгода футболист оказался в Челси.

Виллиан в составе "горняков" выиграл 4 чемпионата Украины, 3 Кубка Украины, 2 Суперкубка и Кубок УЕФА. С Челси он дважды побеждал в АПЛ и по разу поднимал над головой Кубок Англии и Кубок Лиги.

25 величайших игроков-легионеров в истории футбола независимой Украины

Англия13 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Челси: Суббота 24 ноября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
3 : 1
Челси
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Англия Виллиан Виллиан Челси Челси Анжи Анжи Тоттенхэм - Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
10
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук