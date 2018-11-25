Виллиан провел 600-й матч в карьере – больше трети из них за Шахтер

Бразильский вингер Челси Виллиан сыграл юбилейный матч на профессиональном уровне.

Матч 13-го тура АПЛ Тоттенхэм – Челси стал 600-м в карьере Виллиана. Бразилец вышел в стартовом составе "синих" и провел на поле 75-минут, после чего при счете 3:0 был заменен на Оливье Жиру.

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600 матчей в исполнении 30-летнего вингера распределились так: Коринтианс – 41, Шахтер – 221, Анжи – 17, Челси – 256, сборная Бразилии – 65. За это время он забил 95 голов.

Напомним, что Виллиан с 2007 по 2013 годы выступал за донецкий Шахтер, после чего за 35 миллионов евро перешел в Анжи. Через полгода футболист оказался в Челси.

Виллиан в составе "горняков" выиграл 4 чемпионата Украины, 3 Кубка Украины, 2 Суперкубка и Кубок УЕФА. С Челси он дважды побеждал в АПЛ и по разу поднимал над головой Кубок Англии и Кубок Лиги.

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