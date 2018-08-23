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Виллиан: Приход Ковачича и Жоржинью добавил Челси класса

22 августа 23:12 39 Читати українською
Виллиан: Приход Ковачича и Жоржинью добавил Челси класса
Виллиан / Фото: Sky Sports

Вингер Челси Виллиан поделился впечатлениями от прихода в команду Матео Ковачича и Жоржинью.

По словам Виллиана, новички Челси Жоржинью и Матео Ковачич выделяются на тренировках, сообщает Sportskeeda.

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"Все мы хорошо работаем на тренировках, но я бы сказал, что особенно выделяются Жоржинью и Ковачич. Они добавили нашей команде класса", – рассказал бразилец.

Ковачича Челси арендовал у Реала, Жоржинью был приобретен у Наполи, где ранее работал нынешний наставник команды Маурицио Сарри.

Теги
Англия Челси Челси Виллиан Виллиан Матео Ковачич Матео Ковачич Жоржиньо Жоржиньо
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